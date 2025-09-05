Ngritet aktakuzë kundër një personi tjetër për zjarrin në klubin “Puls” të Koçanit
Ekipi i prokurorisë që merret me rastin në lidhje me zjarrin në diskotekën “Puls” të Koçanit sot ngriti aktakuzë kundër një personi tjetër në Gjykatën Themelore Penale në Shkup për kryerjen e – Krimeve të rënda kundër sigurisë publike sipas nenit 292, paragrafi 2 në lidhje me nenin 288, paragrafi 3 në lidhje me paragrafin 2 në lidhje me nenin 22 të Kodit Penal, raporton SHENJA.
“Ky i pandehur akuzohet edhe për kontributin e tij të veçantë, sepse së bashku me disa persona përgjegjës dhe zyrtarë për të cilët është ngritur aktakuzë dhe është në fazën e vlerësimit, si dhe persona të tjerë aktualisht të panjohur, ai nuk veproi në përputhje me rregulloret dhe rregullat teknike për masat mbrojtëse dhe me këtë shkaktoi rrezik për jetën dhe trupin e njerëzve, si dhe pronën në shkallë të gjerë.
Për shkak të mosveprimeve të tyre gjatë një periudhe më të gjatë kohore, si dhe për shkak të veprimeve specifike të disa prej të pandehurve, më 16 mars 2025, në një objekt hotelerik në Koçan, në një vend ku ishin mbledhur një numër i madh njerëzish, gjatë një performance nga grupi muzikor ADN, në kushte plotësisht të pasigurta dhe të rrezikshme, u shkaktua zjarr, duke rezultuar në vdekjen e 62 personave, lëndime të rënda trupore të 157 personave dhe lëndime trupore të 65 personave”, thonë nga Prokuroria.
Prokuroria shton se i pandehuri i fundit, në periudhën nga shtatori 2022 deri në ditën e zjarrit, në Shkup dhe Koçan, si person përgjegjës – pronari aktual i personit juridik të pandehur RUBICON SECURITY SOLUTION import-export DOOEL Shkup, së bashku me menaxherin tashmë të pandehur, menaxhuan sipërmarrjen afariste dhe të gjithë funksionimin e agjencisë së sigurisë.
“Edhe pse kishin përgjegjësi pronësie, ata nuk vepruan në përputhje me nenin 3 të Ligjit për Sigurinë Private, duke mos ndërmarrë masa dhe aktivitete për të parandaluar dhe zbuluar fenomene të dëmshme dhe veprime të paligjshme që kërcënojnë integritetin fizik dhe dinjitetin e personit dhe pronës që sigurohet dhe në përputhje me nenin 6 të Ligjit për Sigurinë Private, përkatësisht e kryen sigurimin pa lidhur kontratë me shkrim për sigurim privat – fizik me përdoruesin e shërbimit – objektit të hotelerisë “Club Pulse” dhe pa ushtruar fare kujdes, kontroll dhe mbikëqyrje në përmbushjen e detyrimeve të personave që ofronin sigurim për pronën dhe personat.
Në ditën kritike, tre punonjës të agjencisë me licenca të vlefshme të sigurimit privat dhe karta identiteti të personit juridik të akuzuar, si dhe një i akuzuar pa licencë për kryerjen e punëve të sigurimit fizik, u ngarkuan me detyrën e sigurimit të objektit në Koçan pa kryer një vlerësim paraprak të sigurisë me një kontroll të kushteve të sigurisë së objektit, rreziqeve dhe mundësive për evakuim në rast rreziku, pa kontrolluar hyrjet dhe daljet dhe korrektësinë e tyre, në kushte të mbipopullimit të kapacitetit të vizitorëve. Përveç kësaj, në kundërshtim me detyrimet ligjore, subjekti juridik nuk ka përgatitur dhe paraqitur një Plan Sigurie për ruajtjen e rendit publik në një aktivitet argëtues me praninë e një numri të madh vizitorësh dhe nuk ka angazhuar më shumë punonjës sigurie siç kërkohet nga kushtet në objekt.
Punonjësit e vendosur nga Agjencia e Sigurisë “Rubikon” nuk vepruan në përputhje me dispozitat e Ligjit për Sigurinë Private dhe nuk kontrolluan identitetin dhe moshën e personave me hyrjen në objektin që po siguronin, duke mundësuar kështu hyrjen e fëmijëve – personave nën moshën 18 vjeç dhe praninë e tyre në objekt pas orës 00:00. Ata gjithashtu nuk vepruan në përputhje me detyrimin ligjor për të kryer kontroll të personave me hyrjen në objektin që po siguronin, me qëllim gjetjen e objekteve që mund të përdoren për shkatërrimin ose dëmtimin e pronës, si dhe shkaktimin e rrezikut për jetën, duke mos parandaluar kështu hyrjen dhe përdorimin e materialeve shpërthyese – mjeteve piroteknike që shkaktuan zjarrin”, thuhet në njoftim.
Nga provat e siguruara gjatë hetimit, Prokuroria shton se doli që i pandehuri tani kishte një rol të madh në personin juridik të pandehur, de facto e menaxhonte agjencinë dhe u jepte udhëzime të drejtpërdrejta të pandehurve që ishin të angazhuar si roje sigurie në mbrëmjen kritike. Gjithashtu, janë siguruar prova se pas zjarrit në Koçan, ai ndërmori hapa për të themeluar një person të ri juridik me seli në Strumicë, aktiviteti kryesor i të cilit është edhe sigurimi fizik i pronës dhe personave, dhe me qëllim të vazhdimit të aktivitetit, përsëri duke u fshehur formalisht dhe ligjërisht në menaxhim pas një personi tjetër përgjegjës.
“Për këto arsye, megjithëse hetimi ndaj këtij personi ka përfunduar dhe provat janë siguruar, prokurorët publikë që veprojnë kanë vlerësuar se ende ekzistojnë rreziqe të caktuara për sigurinë e tij të plotë gjatë procedurës. Duke marrë parasysh se Gjykata, duke vendosur për ankesën e të pandehurit, tashmë e ka zëvendësuar masën e caktuar më parë të paraburgimit me një masë arresti shtëpiak dhe me ndalime shtesë për të dalë nga banesa, për të komunikuar me persona të caktuar dhe konfiskimin e dokumentit të udhëtimi, prokuroria publike i ka paraqitur gjykatës edhe një propozim për zgjatjen e të gjitha masave dhe ndalimeve të përcaktuara”, thuhet më tej në njoftim.