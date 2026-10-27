Ngriten aktakuza për ryshfet dhe abuzim gjatë kontrolleve tatimore në “Pulse” dhe kompanive tjera të lidhura me të
Prokuroria Themelore Publike në Koçan ngriti aktakuzë kundër tre personave dhe një propozim aktakuzë kundër gjashtë personave për vepra të ryshfetit, keqpërdorimit të detyrës zyrtare, zbulimit të sekreteve zyrtare dhe falsifikimit, në lidhje me kontrollet e Drejtorisë së të Ardhurave Publike në diskoteken “Puls” në Koçan dhe kompani të tjera të lidhura.
Një aktakuzë për vepër penale – “Marrje ryshfeti” sipas nenit 357 të Kodit Penal është ngritur kundër dy inspektorëve tatimorë, njëri prej të cilëve akuzohet për dy vepra të tilla. Ata kërkuan dhe morën syze dhe një orë dore nga personi i tretë, i akuzuar për – “Dhënie ryshfeti” sipas nenit 358 të Kodit Penal, me qëllim që ta informonin atë për kontrollet e jashtëzakonshme të paparalajmëruara në kompanitë ku ai ishte person përgjegjës.
“Edhe pse ishin të vetëdijshëm se sipas ligjit nuk lejoheshin të zbulonin informacione që kishin mësuar në lidhje me një procedurë tatimore, i pandehuri i parë megjithatë e informoi të pandehurin e tretë përmes mesazheve Viber për veprimet e DAP-it dhe Ministrisë së Brendshme në lidhje me kompanitë e lartpërmendura, duke kryer kështu një vepër penale të vazhdueshme – Zbulim i sekretit zyrtar sipas nenit 360 të Kodit Penal”.
“Dy inspektorët tatimorë akuzohen edhe për – Keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar sipas nenit 353 të Kodit Penal, sepse gjatë një inspektimi të personit juridik në të cilin i pandehuri i tretë ishte personi përgjegjës, më 06.03.2024 ata përcaktuan parregullsi tatimore dhe qarkullim të paregjistruar, por nuk e regjistruan paligjshmërinë e zbuluar në procesverbal. Duke vepruar kështu, ata i shkaktuan buxhetit humbje prej 98.400 denarësh, e cila mbeti si gjobë e papaguar tek shkelësi”.
“Me qëllim mbulimin e paligjshmërive të konstatuara gjatë kontrollit, i pandehuri i dytë kreu edhe një vepër penale – Falsifikim të dokumentit zyrtar sipas nenit 361 të Kodit Penal, përkatësisht falsifikoi raportin zyrtar mbi kontrollin”.
“Një propozim aktakuze për vepër penale – Keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar është paraqitur në Gjykatë kundër katër kontrollorëve dhe inspektorëve të tjerë tatimorë. Nga këta, njëri akuzohet edhe për – Falsifikim të dokumentit”.
“Përveç kësaj, një punonjës i Inspektoratit Shtetëror të Tregut kreu një vepër penale – Zbulimi i një sekreti zyrtar, duke zbuluar informacion se kur do të zbatoheshin kontrollet e veprimit”.
“Kontrollorët dhe inspektorët e akuzuar nga DAP kryen kontrolle tatimore në persona juridikë, pronari i vërtetë i të cilëve është i pandehuri i gjashtë, babai i personit të akuzuar më parë për dhënie ryshfeti. Megjithatë, ata nuk i regjistruan parregullsitë e gjetura dhe falsifikuan raportet mbi mbikëqyrjen e kryer. Si rezultat, kompanitë nuk u ngarkuan me gjobat e përcaktuara me ligj. Vetë pronari i vërtetë, i cili është i pandehuri i gjashtë në këtë rast, gjithashtu ndihmoi në abuzimin me pushtetin”.
“Aktakuza për abuzim me pushtetin përfshinte edhe katër persona të tjerë, nga të cilët procedurat u ndërprenë për shkak të parashkrimit, ndërsa për dy u përcaktua se ata nuk e kanë kryer krimin e lartpërmendur ose ndonjë krim tjetër që ndiqet sipas detyrës zyrtare”, thonë nga PTHP.