Ngjarje e rëndë në Tetovë: 19-vjeçarja bie nga kati i katërt i një objekti banimi.

Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e sotme Tetovë, ku një vajzë ka rënë nga kati i katërt i një objekti banimi.

Sipas informacioneve fillestare, menjëherë pas raportimit rastit vendngjarje kanë dalë ekipet e policisë dhe zjarrfikësve, cilët kanë ndërhyrë për menaxhuar situatën dhe për ofruar ndihmën e parë.

Burime jozyrtare bëjnë ditur se vajza është e lindur vitin 2006. Pas ndërhyrjes ekipeve emergjente, ajo është transportuar me urgjencë drejt klinikave Shkup për trajtim mëtejshëm mjekësor.

Deri tani nuk janë bërë ditura rrethanat e sakta ngjarjes, ndërsa autoritetet kompetente pritet kryejnë hetimet për sqaruar plotësisht rastin.

MARKETING

