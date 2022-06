Nga viti 2023, për të hyrë në Europë duhet paguar

BE ka njoftuar nisjen e skemës ETIAS që do të nisë nga muaji maj i vitit 2023 që do të thotë se se për të hyrë në Europë do të nevojitet një pagesë prej rreth 7 euro.

ETIAS nuk është njësoj si viza, është më e shpejtë, bëhet online dhe nuk kërkon informacion biometrik, por është procedurë që ka një kosto. Kjo skemë është e ngjashme me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ESTA.

Të gjithë vendet jo anëtarë të BE që nuk kanë nevojë për vizë për tu futur në zonën Shengen, ku përfshihet edhe Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Bosnje Hercegovina! Në total janë 67 vende që nuk janë në Europë por marrin viza falas. Ndërkohë me sistemin ETIAS, grup mosha nga 18-70 vjeç duhet të paguajë 7 euro për të udhëtuar drejt BE.

Lëvizja prek rreth 60 shtete, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe, e cila humbi të drejtën e lirisë pas lëvizjes me Brexit. Procesi i aplikimit do të bëhet përmes një sistemi automatik me aprovim të garantuar brenda pak minutash. Kështu tregon një memo e re e BE.

Koha maksimale që duhet pritur për aprovim mund të jetë një muaj në çështje të veçanta. Nëse aplikacioni refuzohet, është e drejta për ta apeluar. Autorizimi ETIAS është i vlefshëm për një numër të pakufizuar hyrjesh për tre vjet. Ndërsa personat që vijnë nga vendet e botës së tretë nuk mund të qëndrojnë më shumë se 90 ditë në bllokun europian në tërësi.

Nuk është ende e qartë nëse të tjerët do të kenë një tarifë të reduktuar ose do të jenë në gjendje të aplikojnë falas. Në krahasim, SHBA tarifon 21 dollarë për një autorizim ESTA. Data e fillimit të aplikimeve nuk është bërë ende e ditur.

Çfarë dokumentesh i duhen një qytetari shqiptar për të marrë ETIAS?

Ekzistojnë vetëm një pjesë e vogël e kërkesave të ETIAS për qytetarët shqiptarë. Ato përfshijnë sa vijon:

Një pasaportë e vlefshme dhe e azhurnuar e lëshuar nga Shqipëria. Kjo pasaportë duhet të jetë e vlefshme për të paktën tre muaj nga data kur udhëtari planifikon të hyjë në zonën Shengen. Nëse pasaportave ju kanë mbetur më pak se tre muaj, ne rekomandojmë të merrni një pasaportë të re përpara se të aplikoni për ETIAS.

Një formë e vlefshme pagese për të paguar tarifën e aplikimit, të tilla si një kartë krediti ose debiti.

Një adresë emaili për të marrë njoftime në lidhje me statusin e ETIAS të aplikantit.

Sapo të plotësohen të gjitha këto kërkesa, udhëtarët mund të vazhdojnë me aplikimin e tyre ETIAS.

Procesi i Aplikimit ETIAS për qytetarët shqiptarë:

Aplikimi ETIAS për qytetarët shqiptarë është i thjeshtë dhe zgjat më pak se 15 minuta. Aplikimi do t’u kërkojë udhëtarëve disa detaje personale, duke përfshirë:

Emri i plotë

Data e lindjes

Gjinia

Kombësia

Informacion për pasaportën (Numri, data e lëshimit, data e skadimit)

Informacioni i kontaktit (adresa e shtëpisë, numri i telefonit)

Adresa e emailit.