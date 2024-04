Nga Uashingtoni, Biden i dërgon mesazh Putinit dhe tallet me Trumpin

Në një darkë vjetore të gazetarëve në Uashington, presidenti amerikan, Joe Biden, e shfrytëzoi rastin për t’u bërë thirrje qeverive të huaja të lirojnë gazetarët e arrestuar.

Biden e përdori foltoren përpara një dhome plot me 3 mijë gazetarë për t’u bërë thirrje qeverive të huaja që “menjëherë” të lirojnë gazetarët e mbajtur rob.

“Gazetaria është e qartë se nuk është krim. As këtu, as atje, e as askund në botë”, tha Biden.

Siç raportohet, kandidati demokrat iu drejtua kryesisht presidentit rus, Vladimir Putin, për të liruar gazetarin e Wall Street Journal, Evan Gershkovich, i cili u arrestua në Rusi më 29 mars të vitit 2023, shkruan euronews, përcjell Telegrafi.

“Putini duhet ta lirojë Evanin”, tha presidenti amerikan.

Ndryshe, Biden e përdori fjalimin e tij edhe për të tallur kandidatin republikan, ish-presidentin amerikan, Donald Trump.

“Zgjedhjet e 2024 po afrohen. Dhe po, mosha është në pyetje. Unë jam një burrë i rritur që konkurroj kundër një 6 vjeçari”, tha Biden.

Bëhet e ditur se Trump nuk ishte pjesë e darkës dhe kurrë nuk ka marrë pjesë në organizimin vjetor si president.

Në fjalimin e tij, Biden nuk foli rreth luftës dhe krizës në Gazë.

Mirëpo, udhëheqësja e shoqatës së gazetarëve, Kelly O’Donnell, vuri në dukje se rreth 100 gazetarë janë vrarë në luftën gjashtëmujore të Izraelit kundër Hamasit.

