Nga sot për 75% ulen çmimet e shërbimeve në Agjencinë për Kadastër të RMV-së

Nga sot hyjnë në fuqi çmimet e reja të reduktuara për një pjesë të madhe të shërbimeve të Agjencisë së Kadastrës së Pasurive të Paluajtshme. Javën e kaluar në Gazetën Zyrtare janë publikuar ndryshimet në listat tarifore, me të cilat çmimet e shërbimeve më të njohura të Agjencisë ulen deri në 75%.

Deri më tani, me blerjen dhe shitjen e banesës dhe parkingut, qytetarët paguanin 5000 denarë për katër tapi. Me ndryshimet e reja, çmimi për të njëjtin shërbim do të jetë vetëm 1.250 denarë, pavarësisht nga numri i tapive në një komunë kadastrale. Kjo do të thotë një ulje e objektivit prej 75%.

Zvogëlimi vlen edhe për vendimet trashëgimore dhe marrëveshjet e dhuratave, të cilat tani në bazë ligjore do të tarifohen për 1.250 denarë, e jo për çdo akt pronësie për 1.250 denarë, siç ishte më parë.

“Ky lajm të cilin e kemi bërë të ditur para dy muajsh së bashku me kryeministrin Hristijan Mickoski, sot hyn në fuqi. Me këtë ne i përmbushim premtimet për çmime më të ulëta për shumë shërbime të Agjencisë, duke konfirmuar se qytetarët dhe Maqedonia janë prioriteti ynë. Faleminderit Qeverisë për përkrahjen dhe pranimin e propozimit tonë, tha drejtori i Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive, Ivan Zhivkovski.

Ai theksoi se me këtë reduktim përfundon procesi për të cilin është punuar në mënyrë aktive gjatë dy muajve të fundit. Në periudhën e ardhshme fokusi do të jetë dixhitalizimi i kadastrës, për t’i bërë shërbimet edhe më të aksesueshme për qytetarët dhe personat juridikë.

