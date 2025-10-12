Nga sot nis zbatimi i sistemit të ri të kalimit kufitar në BE
Komisioni Evropian ka njoftuar se nga sot fillon zbatimi gradual i sistemit të ri për kalimin e kufijve të jashtëm të Bashkimit Evropian.
Shtetet anëtare do të fillojnë mbledhjen e të dhënave digjitale për qytetarët e vendeve joanëtare të BE-së, të cilët qëndrojnë deri në 90 ditë në hapësirën evropiane.
Faza tranzitore do të zgjasë gjysmë viti, gjatë së cilës secila shtet do të vendosë vetë në cilat pika kufitare do të fillojë së pari zbatimi i procedurës së re. Më pas, sistemi do të shtrihet në të gjitha vendkalimet kufitare.
Me rregullat e reja hiqet vulosja fizike e dokumenteve të udhëtimit – kontrollet do të kryhen në mënyrë elektronike dhe të dhënat do të përfshijnë informacione biometrike: fotografi dhe gjurmë gishtash.
Pas regjistrimit fillestar të të dhënave, udhëtarët do t’i nënshtrohen një kontrolli më të shpejtë. Disa shtete do të vendosin edhe pajisje automatike për kontroll të pavarur, njofton Komisioni.
Sistemi do të jetë plotësisht funksional nga 10 prilli 2026 dhe pritet të ndihmojë në zbulimin e qëndrimit të paligjshëm dhe abuzimit me dokumentet e udhëtimit.