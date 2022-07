Nga sot fillojnë punën edhe dy pikëpagesa rrugore në Maqedoninë e Veriut

Nga sot fillon pagesa e dy tarifave të reja, Preod dhe Kadrifakovë, në autostradën Miladinovci – Shtip. Ndërmarrja publike e rrugëve shtetërore njoftoi se në pikat e pagesës do të funksionojë sistemi elektronik i tarifave.

Dy korsitë e para do të jenë për automjetet që përdorin pajisjen elektronike M-tag, ndërsa pjesa tjetër do të përdoret për pagesa me para në dorë.

Lista e çmimeve sipas kategorive të automjeteve:

TRANZICIONI

Kategoria 1A – 40 denarë

Kategoria 1B – 70 denarë

Kategoria 2 – 100 denarë

Kategoria 3 – 180 denarë

Kategoria 4 – 270 denarë

KADRIFAKOVË

Kategoria 1A – 30 denarë

Kategoria 1B – 50 denarë

Kategoria 2 – 80 denarë

Kategoria 3 – 150 denarë

Kategoria 4 – 220 denarë

Ndërtimi i dy pikë pagesave ka kushtuar afër 5 milionë euro.