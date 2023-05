Nga Ronaldo te Messi, James dhe Federer – 10 sportistët më të paguar në botë për vitin 2023

Revista e njohur Forbes ka publikuar listën me dhjetë sportistët më të paguar në botë në vitin 2023, ku listës i prinë Cristiano Ronaldo me 123 milionë euro, ndërsa pas tij vjen rivali i përhershëm, Lionel Messi me 117 milionë euro.

Sipas revistës Forbes, kjo lista me ‘top 10’ sportistët më të paguar fitoi 1.1 miliardë dollarë në 12 muajt e fundit.

Këto fitime janë 12 për qind më shumë se 990 milionë dollarë vitin e kaluar dhe 5 për qind më shumë se rekordi prej 1.06 miliardë dollarësh i vendosur në vitin 2018.

Cristiano Ronaldo është ai që fiton më shumë në mesin e 10 sportistëve më të paguar në botë 2023, ndërsa Telegrafi më poshtë ju sjell listën e plotë.