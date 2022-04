Nga Polonia e bëjnë të sigurt, Lewandowski akord me klubin e ri!

Pas tetë viteve me fanellën e Bayern Munich, duket se aventura e Robert Lewandowskit me klubin bavarez ka ardhur në fund. Sipas mediave polake, sulmuesi ka vendosur të mos rinovojë kontratën me gjermanët dhe të largohet në verë.

Madje, 33-vjeçari ka indentifikuar edhe klubin e radhës me të cilin do të kërkojë të vazhdojë “gjuetinë” e trofeve. Barcelona ka “joshur” polakun dhe nga sezoni i ardhshëm, Lewandowski pritet të jetë nën urdhrat e trajneri Xavi Hernandes ku sigurisht objektivi do të jetë të triumfojnë në La Liga dhe Champions League.

Mesa duket, Erling Haaland kushton shumë dhe blaugranët janë të lumtur me Lewandowskin, i cili pavarësisht moshës ka treguar se mbetet një nga “nuhatësit” më të mirë në Europë teksa në 38 paraqitje me Bayern në të gjitha kompeticionet, ka realizuar plot 44 gola.