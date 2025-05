Nga pasditja mot jostabil me reshje të shiut, bubullima dhe erë të fuqishme mbi 60 km/h

Në orët e pasdites dhe të mbrëmjes moti do të jetë i ndryshueshëm me vranësira dhe jostabil me reshje të shiut dhe bubullima. Lokalisht proceset do të jenë më intensive në formë të motit të lig me reshje më të rrëmbyehsme të shiut, bubullima, erë të fuqishme (mbi 60 km/h) dhe dukuri të izoluar të breshrit, informon DPHM.

Prej nesër do të ketë dukuri të izoluar të jostabilitetit me reshje lokale të shiut dhe bubullima, ndërsa të premten erë e prëforcuar jugperëndimore.

Nën ndikimin e valës sër e të lagësht, në ditët e fundjavës do të ketë reshje të shiut, lokalisht në formë të motit të lig me reshje të rrëmbyeshme të shiut (mbi 30l/m2), shoqëruar me bubullima dhe erë të fuqishme. Temperaturat ditore do të jenë në rënie.

