Nga Neuer te Ronaldo – publikohet formacioni me yjet që dështuan në Kupën e Botës
Pavarësisht pritshmërive të mëdha që shoqëruan shumë prej emrave më të njohur të futbollit botëror, jo të gjithë arritën të justifikojnë besimin në Kupën e Botës 2026, e zhvilluar në Kanada, Meksikë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Mediumi i njohur Bleacher Report ka publikuar formacionin me 11 futbollistët që, sipas vlerësimit të tij, ishin zhgënjimet më të mëdha të turneut.
Në portë është përzgjedhur veterani gjerman Manuel Neuer, ndërsa mbrojtja përbëhet nga Reece James, Gabriel Magalhaes, Jonathan Tah dhe Lucas Digne.
Në mesfushë bëjnë pjesë Federico Valverde, Vitinha, Noni Madueke dhe Leroy Sane, lojtarë nga të cilët pritej shumë më tepër gjatë Botërorit.
Sulmi përbëhet nga talenti i Bregut të Fildishtë, Yan Diomande, dhe legjenda portugeze Cristiano Ronaldo, i cili nuk arriti të kishte ndikimin që pritej në turne.
Sa i përket bankinës, Bleacher Report ka zgjedhur si “trajnerin e zhgënjimit”, përzgjedhësin e Portugalisë, Roberto Martinez, i cili pas përfundimit të Kupës së Botës u largua nga drejtimi i kombëtares portugeze.
Ky formacion pasqyron pritshmëritë e larta që kishin tifozët dhe opinioni sportiv për këta emra, por që në fund nuk u shndërruan në paraqitje bindëse në skenën më të madhe të futbollit botëror.