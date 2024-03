Nga nesërmbrëma shi dhe rënie e temperaturave

Nesër do të mbajë mot me diell dhe relativisht i nxehtë. Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor, ndërsa nga fundi i ditës, gjatë natës dhe të hënën do të ketë rehsje të kohëpakoshme të shiut. Në disa vende reshjet do të jenë përmbytëse, të përcjellja me bubullima të rralla dhe erë të fuqishme (mbi 70 km/h), informojnë nga DPHM.

Për shkak të depërtimit të masës së ftohtë ajrore më të ftohtë në malet më të larta, reshjet do të jenë të borës dhe temperatura do të jetë në rënie. Në ditët në vijim nën ndikimin e valëve të lagështa do të mbizotërojë mot i ndryshueshëm me vranësira, në disa vende me reshje të herëpashershme të shiut.

Mot jostabil me reshje të mëdha, të pëcjella me bubullima priten të mërkurën pasdite dhe të enjten.

MARKETING