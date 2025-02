Nga nesër rritje e temperaturave dhe kushte për reshje lokale të shiut

Nga nesër do të ketë mot të ndryshueshëm me vranësira dhe ngritje graduale të temperaturave. Në disa zona do të ketë mjegull dhe vranësira të ulëta. Nga mbrëmja e së hënës do të ketë kushte për reshje të dobëta lokale shiu, ndërsa në male dhe në vendet më të larta kohë pas kohe do të bie borë e dobët.

Siç njofton DPHM, nesër temperaturat minimale do të arrijnë deri në -8, ndërsa maksimalet ditore do të arrijnë deri në 7 gradë.

Në Shkup do të mbajë mot i ndryshueshëm i vranët me erë të lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor.

