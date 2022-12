Nga nesër fillon pagesa e ndihmës financiare për kategoritë në nevojë të qytetarëve

Ka filluar pagesa e ndihmës financiare për kategoritë vullnetare të qytetarëve, për të cilat parashihen nga pakoja e dytë e masave kundër krizës që i zbaton Qeveria e udhëhequr nga LSDM-ja, tha deputetja e kësaj partie, Sanela Shkrijel.

Ajo shtoi se mbështetja financiare për pensionistët tashmë fillon me pagesën e pensionit për muajin dhjetor. Ndihma financiare do të paguhet që nesër për përfituesit e të drejtës së sigurimeve shoqërore për të moshuarit, përfituesit e një kompensimi të veçantë, të drejtën e dëmshpërblimit për shkak të aftësisë së kufizuar, dëmshpërblimin e aftësisë së kufizuar dhe ndryshimet e përhershme në gjendjen e shëndetësore. Këta qytetarë do të marrin mbështetje financiare prej 3000 denarë në muaj për katër muaj. Përfituesit e kompensimit të dëmit fizik marrin edhe 750 denarë në muaj, për një periudhë prej katër muajsh. Të mërkurën do të paguhet ndihma financiare për personat e papunë.

Dhe këta persona do të marrin edhe mbështetje financiare prej 3000 denarë në muaj, për një periudhë prej katër muajsh. /SHENJA/