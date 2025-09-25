Nga nesër deri të hënën bien temperaturat me shi dhe bubullima
Sot në orët e pasdites do të ketë kushte për dukuri të izoluar të jostabilitetit me reshje të rrëmbyeshme afatshkurte dhe bubullima të rrala. Nga nesër deri të hënën vendi ynë do të jetë nën ndikimin e aktivitetit ciklonik dhe do ketë ndryshim më të madh të motit, njoftoi DPHM.
Do të mbizotërojë mot kryesisht i vranët dhe më freskët me reshje të përkohshme të shiut. Lokalisht reshjet do të jenë vërshuese dhe më intensive (mbi 20l/m2), të përcjella me bubullima dhe erë të përforcuar.
Temperatura diutore do të bjerë për 8 deri në 10 gradë krahasuar me ditën e sotme.
Në Shkup, nga dita e nesërme deri të hënën do të mbajë mot me vranësira me reshje të përkohshme të shiut. Në disa pjesë të luginës do të mbajë mot jostabil me reshje intensive të shiut, të përcjella me bubullima dhe erë të përforcuar.