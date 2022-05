Nga nesër autobusët 100 dhe 200 do të lëvizin drejt Panairit të Librit në QS “Boris Trajkovski”

Transporti i rregullt i linjës nga nesër deri të hënën, 9 maj 2022, do të përfshijë dy linja të përkohshme, 100 dhe 200, të cilat do të shkojnë deri në QS “Boris Trajkovski”. I pari do të shkojë nga Novo Lisice, dhe i dyti nga Deksion.

Siç njoftojnë nga NQP “Shkup”, të dyja linjat janë vendosur për qasje më të lehtë të vizitorëve në manifestimin “Panairi i librit 2022”, i cili do të mbahet në QS “Boris Trajkovski”.

Çmimet e biletave të autobusit janë sipas çmimores zyrtare të NQP “Shkup”, ndërsa lingja gjendet në ueb faqen e ndërmarrjes.