Nga mesnata dizeli shtrenjtohet për dy denarë

Nga mesnata dizeli shtrenjtohet për dy denarë

Çmimi me pakicë i dizelit EURODIEZEL (D-E V) prej mesnate do të rritet për dy denarë për litër, ndërsa çmimi i karburanteve të tjera do të mbetet i njëjtë, vendosi sot Komisioni Rregullator për Energjetikë, Shërbime të Ujit dhe Shërbime për Menaxhim me Mbeturina Komunale (KRRE).

Me vendimin rriten çmimet me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht për 0,59 për qind krahasuar me vendimin e 27.10.2025.

Nga data 30.10.2025, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

  • Benzinë motori EUROSUPER BS-95 73,50 (denarë/litër)
  • Benzinë motori EUROSUPER BS-98 75,50 (denarë/litër)
  • Naftë motori EURODIZEL BS (D-E V) 70,00 (denarë/litër)
  • Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 67,50 (denarë/litër)
  • Mazut М-1 SU 36,057 (denarë/kilogram).

MARKETING

Të ngjajshme

Arsimi – Rabotniçki barazojnë, ndalet edhe Bashkimi

Arsimi – Rabotniçki barazojnë, ndalet edhe Bashkimi

Kurti në Paris: Integrimi i Ballkanit në BE, çelës për një Evropë më të fortë

Kurti në Paris: Integrimi i Ballkanit në BE, çelës për një Evropë më të fortë

Rafineritë indiane tërhiqen nga nafta ruse – rritet frika nga sanksionet amerikane

Rafineritë indiane tërhiqen nga nafta ruse – rritet frika nga sanksionet amerikane

Ambasadori gjerman në Kosovë: KFOR-i, shtyllë e sigurisë në Ballkanin Perëndimor

Ambasadori gjerman në Kosovë: KFOR-i, shtyllë e sigurisë në Ballkanin Perëndimor

Një tjetër gazetar palestinez vritet në sulmin izraelit në Gaza, numri i gazetarëve të vdekur rritet në 256

Një tjetër gazetar palestinez vritet në sulmin izraelit në Gaza, numri i gazetarëve të vdekur rritet në 256

Sërish alarme për bomba, sot në “shënjestër” ishte shkolla “Hasan Prishtina” në Çair

Sërish alarme për bomba, sot në “shënjestër” ishte shkolla “Hasan Prishtina” në Çair