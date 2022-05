Nga mesnata benzina do të shitet për 104 denarë, dizeli për 95 denarë

Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit i Republikës së Maqedonisë së Veriut solli vendim që nga mesnata të rritet çmimi për dizelin dhe naftën, përcjell SHENJA.

“Çmimi i shitjes me pakicë i benzinës EUROSUPER BS-95 do të rritet për 9,00 den/l, ndërsa i benzinës pa plumb EUROSUPER BS-98 do të rritet për 9,50 den/l. Çmimi i shitjes me pakicë i ЕURODIZELIT (D-Е V) rritet për 9,00 den/litër, ndërsa çmimi i shitjes me pakicë i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) rritet për 8,50 den/litër”, raportojnë nga Komisioni.

Këto janë çmimet e reja:

Benzin EUROSUPER BS – 95 104.00 (dena/litër)

Benzin EUROSUPER BS – 98 106,50 (dena/litër)

Dizel EURODIESEL BS (DE V) 95.00 (denarë / litër)

Vaj për djegie (EL-1) 93.00 (den/litër)