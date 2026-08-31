Nga Kroacia te Egjipti: 125 golat që përjetësuan trashëgiminë e Messit me Argjentinën

Nga Kroacia te Egjipti: 125 golat që përjetësuan trashëgiminë e Messit me Argjentinën

Lionel Messi i ka dhënë fund një prej kapitujve më të jashtëzakonshëm në historinë e futbollit ndërkombëtar.

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Legjenda argjentinase ka njoftuar tërheqjen nga kombëtarja, duke lënë pas një trashëgimi të jashtëzakonshme me rekorde, trofe dhe momente që do të mbeten gjatë në kujtesën e futbollit.

Më shumë se 20 vjet ndajnë golin e tij të parë nga ai i fundit me fanellën e Argjentinës. Udhëtimi nisi më 1 mars 2006, në një ndeshje miqësore ndaj Kroacisë, kur Messi u inkuadrua nga banka dhe vetëm pak minuta më vonë shënoi golin e parë për kombëtaren. Nga ai moment nisi një epokë e jashtëzakonshme.

Nga zhgënjimet te epoka e artë

Me kalimin e viteve, Messi u shndërrua në golashënuesin më të mirë në historinë e Argjentinës dhe në liderin e një gjenerate që riktheu kombëtaren në majat e futbollit botëror.

Pas disa zhgënjimeve në finale, Messi udhëhoqi Argjentinën drejt triumfit në Copa América 2021, duke i dhënë fund pritjes së gjatë për një trofe madhor me kombëtaren.

Një vit më vonë erdhi kulmi i karrierës së tij ndërkombëtare. Messi udhëhoqi Argjentinën drejt triumfit në Kupën e Botës 2022, ndërsa më pas fitoi edhe Copa América 2024.

Kapitulli i fundit

Kapitulli i fundit i tij me kombëtaren erdhi në Kupën e Botës 2026, ku Messi shënoi golin e fundit për Argjentinën në përballjen ndaj Egjiptit, në fazën e 1/8 së finales.

Ai e mbylli aventurën ndërkombëtare me 207 paraqitje dhe 125 gola, duke mbetur golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave për Argjentinën.

Messi kishte njoftuar tërheqjen nga kombëtarja edhe në vitin 2016, pas humbjes në finalen e Copa América, por më pas u rikthye dhe shkroi kapitujt më të lavdishëm të karrierës së tij.

 Këtë herë, vendimi duket përfundimtar. Nga goli i parë kundër Kroacisë deri te i fundit kundër Egjiptit, Messi i dha fund një rrugëtimi më shumë se dydekadësh, duke lënë pas një trashëgimi që vështirë se do të përsëritet.

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