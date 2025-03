Nga java e ardhshme në Maqedoninë e Veriut do të ketë rënie të temperaturave ditore

Nesër do të mbajë mot me diell dhe i ngrohtë me vranësira të vogla deri mesatare.

Do të fryjë erë mesatare, vende vende e fortë nga jugu (mbi 60 km/h). Temperatura minimale do të lëviz në interval prej 4 deri 9, ndërsa ajo maksimale prej 19 deri 27 gradë.

Në Shkup, mot me diell dhe i ngrohtë me vranësira të lehta deri mesatare. Do të fryjë erë mesatare deri e fuqishme nga jugu. Temperatura minimale do të ulet deri 7, ndërsa maksimalja do të arrijë deri 27 gradë.

Edhe të shtunën do të mbajë mot i qëndrueshëm dhe i ngrohtë me erë të fortë jugore (mbi 60 km/h). Të dielën lokalisht, ndërsa të hënën në shumë vende do të jetë jostabil me reshje të rrëmbyeshme dhe bubullima, njoftojnë nga DPHM.

Të martën priten reshje lokale shiu, ndërsa në male borë. Do të fryjë erë e fortë nga veriu dhe temperaturat ditore do të ulen prej 7 deri 10 gradë.

