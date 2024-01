Nga e shtuna më ftohtë dhe borë

Në disa vende nesër do të fryjë erë e fortë jugore (mbi 60 km/h), që do të kontribuojë që temperaturat të jenë në një rritje të konsiderueshm. Do të ketë reshje të kohëpaskohshme, sidomos në pjesët perëndimore ku do të jenë më të rrëmbyeshme. Të premten do të ketë stabilizim kalimtar, bëri të ditur DPHM.

Ndryshimi i motit do të ketë të shtunën, ku nën ndikimin e valës së lagësht dhe të ftohtë do të ketë reshje, të cilat kryesisht do të jenë me borë. Reshjet vende-vende do të jenë më të rrëmbyeshme sidomos në pjesët perëndimore. Në viset malore do të formohet një mbulesë e konsiderueshme e boëse (mbi 30 cm), ndërsa në vendet më të ulëta nga 3 deri në 10 cm. Do të fryjë erë e fortë nga veriu, sidomos përgjatë Vardarit dhe temperaturat dukshëm do të bien, ndërsa do të ketë edhe paraqitje të ngricës.

Në Shkup të shtunën moti do të jetë me vranësira, i ftohtë dhe me erë me reshje të kohëpaskohshme të borës dhe do të formohet mbulesë më e vogël e borës.

