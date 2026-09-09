Nga e shtuna fillon zbatimi i “Safe City” në territorin e SPB Veles

Nga e shtuna fillon zbatimi i “Safe City” në territorin e SPB Veles

Ministria e Punëve të Brendshme njofton opinionin publik se, nga e shtuna, 12 shtator 2026, sistemi për mbikëqyrjen e trafikut “Safe City” do të fillojë të funksionojë edhe në territorin e Sektorit për Punë të Brendshme (SPB) Veles.

Pas përfundimit të verifikimeve teknike dhe testimeve përfundimtare, kamerat e sistemit do të aktivizohen në rrugët që mbulon territori i SPB Veles.

Sipas MPB-së, aktivizimi i “Safe City” do të mundësojë një kontroll më të madh dhe të vazhdueshëm të trafikut, identifikimin në kohë të shkeljeve të rregullave të komunikacionit, rritjen e disiplinës së pjesëmarrësve në trafik, si dhe përmirësimin e sigurisë rrugore.

“Me aktivizimin e sistemit do të mundësohet kontroll më i madh dhe i vazhdueshëm i trafikut, zbulimi në kohë i shkeljeve të rregullave rrugore, rritja e disiplinës në trafik dhe përmirësimi i sigurisë rrugore”, bëjnë të ditur nga Ministria e Punëve të Brendshme.

MPB u bën apel të gjithë drejtuesve të automjeteve që të respektojnë rregullat dhe dispozitat e trafikut dhe, përmes sjelljes së përgjegjshme në rrugë, të kontribuojnë në rritjen e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion.

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