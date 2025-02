Nga e hëna, aeroporti i Shkupit do të bëhet “aeroport i qetë”

Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit njofton se, duke filluar nga e hëna, më 3 shkurt 2025, do të bëhet një “aeroport i qetë”.

Kjo do të thotë se, nga kjo datë, nuk do të ketë njoftime zanore shtesë për fluturimet përmes altoparlantëve, përveç atyre që do të bëhen para nisjes së boarding-ut, në dalje.

“Ai që kërkojmë nga të gjithë pasagjerët është që të monitorojnë ekranet dhe monitorët ku shfaqen informacionet për fluturimet, kartat e hyrjes në avion dhe të gjitha njoftimet që do të marrin nga linjat ajrore me të cilat udhëtojnë. Ne besojmë se reduktimi i zhurmës do të përmirësojë përvojën e pasagjerëve në aeroport,” thonë nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit.

