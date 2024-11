Nga e diela rënie të temperaturave për pesë deri në shtatë gradë

Nën ndikimin e një mase ajrore më të ftohtë nga veriu të dielën temperatura ditore do të ulet për pesë deri në shtatë gradë Celsius.

Më pas, siç njofton DPHM, do të ketë një periudhë me mot të ndryshueshëm me vranësira dhe më të ftohtë me reshje të kohëpaskohshme shiu, ndërsa në zonat malore më të larta do të ketë kushte për borë.

