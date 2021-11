(VIDEO) Nga 22 -29 nëntor organizohen ditët e arsimit mediatik për fëmijë dhe të rinj

Nën moton “Virtuale apo reale-rregullat janë të njëjta! Të jemi të edukuar në aspektin mediatik”, Agjencia për shërbime audio dhe audiovizuele dhe Rrejti për arsimim mediatik do të organizojë eveniment për Ditët e arsimit mediatik për fëmijët dhe të rinjtë, që do të fillojë më 22 nëntorë dhe do zgjasë deri më 29 nëntorë. Drejtori I Agjencisë, Zoran Trajçevski tha se ata vazhdojnë të jenë proaktiv në promovimin e arsimimit medatik në vend, angazhim i cili është i njohur edhe nga Komisioni Evropian në Raportin për progresin e Maqedonisë së Veriut për vitin 2021.

“Përcakrimi i tillë tematik buron nga zhvillimet e fundit në fushën e dukimit mediatik në vend, hyrja zyrtare e edukimit mediatik në programet e arsimit fillor, si qasje në ligjërim, për të cilën gjithsesi kontribuan të gjtiha përpjekjet e përbashkëta të deritanishme për avancimin e arsimimint mediatik tek qytetarët e gjithë gjeneratave”.

Ditët e arsimimit mediatik do të përfshijë një seri ngjarjesh dedikuar ndërtimit dhe zhvillimit të vetëdijes kritike te fëmijët dhe të rinjtë, por edhe të grupet tjera që janë të lidhura drejtpërdrejt me ato. Ndërsa, siç tha drejtori i Agjencisë pjesa më e madhe do të mbahet online përshkak të situatës me koronavirusin.

“Gjatë tetë ditëve, publiku do të ketë mundësi që të jetë i pranishëm në seminare, debate dhe panel diskutime, prezantime dhe ligjërata, të cilat për shkak të gjendjes epidemiologjike në vend, në pjesën më të madhe do të mbahet online, ndërsa disa prej tyre edhe drejtëpërdrejtë”.

Gjithashtu Trajçevski tha se këtë vitë këtij evenimenti u janë bashkuar edhe shumë organizata tjera, ndërsa përmes këtij organizimi, vendi ynë është përfshirë në Javën globale të edukimit medaitk dhe informativ të UNESKO-s, e cila mbahet për të dhjetën herë, me temë: “Arsimimi mediatik dhe infomrativ për të mirën publike”.

