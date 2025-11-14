Nga 19 raste të analizuara, 10 pacientë në Maqedoni u janë nënshtruar ndërhyrjeve të panevojshme kardiologjike
Nga 19 rastet e analizuara deri më tani, 10 pacientë u gjetën se kishin kryer ndërhyrje të panevojshme vaskulare ose ishin referuar pa nevojë për ndërhyrje të tilla, ka përcaktuar Komisioni i brendshëm për ndërhyrje kardiologjike dhe kardiokirurgjikale, i cili u formua nga Ministria e Shëndetësisë pas akuzave të kirurgut kardiologjik Sashko Kedev se pacientët në Maqedoni po i nënshtroheshin ndërhyrjeve të panevojshme kirurgjikale për qëllime fitimi, raporton SHENJA.
Nga 25 raportet e rasteve të dyshimta të marra nga qytetarët dhe institucionet mjekësore, Komisioni i brendshëm për ndërhyrje kardiologjike dhe kardiokirurgjikale deri më tani ka analizuar 19, dhe analizat po vazhdojnë dhe për momentin vetëm informacionet paraprake po i paraqiten publikut, njoftoi ministri i Shëndetësisë Azir Aliu.
“Nga këto 25 raste të raportuara, 6 janë referuar për trajtim të mëtejshëm në Inspektoratin Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor (ISHSSH), sepse nuk është kompetent për to. 19 të tjerat janë analizuar. Në 10 raste, u përcaktua se operacionet ishin kryer pa nevojë ose se pacientët ishin referuar pa nevojë për operacione”, tha ministri Aliu.
Kryetari i komisionit, Zharko Hristovski, tha se në këtë fazë fillestare ata analizuan vetëm nevojën për revaskularizim, pra ndërhyrje tek pacientët me sëmundje vaskulare. Ai njoftoi se do të vijojnë aktivitete shtesë.
“Tek 10 pacientë, përcaktuam se gjetëm një indikacion tepër të gjerë. Faza e dytë është të hyjmë në klinika, të kryejmë analiza shtesë dhe të miratojmë një strategji të përshtatshme. Kur të arrijmë në një vlerësim përfundimtar të secilit rast, informacioni do t’u dorëzohet institucioneve kompetente”, tha ai.
Komisioni do të vazhdojë të punojë me metodologjinë e përcaktuar, pas së cilës do të nxjerrë një raport përfundimtar.
“Ky është një raport paraprak, i ndjekur nga një takim me tre ekspertë të huaj, pas të cilit do të hartohet një raport përfundimtar. Ky raport përfundimtar do të jetë baza për përcaktimin e politikave tona”, njoftoi Aliu.
Kryetari Hristovski shtoi se në fazën e dytë, së bashku me ekspertë nga jashtë, do të analizojnë punën e të gjitha institucioneve në të gjithë vendin që kryejnë ndërhyrje kardiovaskulare.
Sipas tij, nuk është as etikisht korrekte dhe as ligjërisht e justifikuar në këtë fazë të zbulohet se në cilat spitale janë kryer ndërhyrje të panevojshme vaskulare dhe cila ishte gjendja e pacientëve.
“Do të kemi informacion të kufizuar, ky është informacion i mjaftueshëm për momentin për të vazhduar më tej. Ky është një raport fillestar, dhe ai përfundimtar do të vijë pas analizës së plotë. Megjithatë, edhe kur të arrijmë në një vlerësim përfundimtar, rastet do të paraqiten pjesërisht për arsye etike. Puna jonë duhet të përfundojë me një raport profesional me pasqyrë të plotë dhe duhet të shkojmë më thellë në klinika, sepse deri më tani kemi punuar vetëm në raportet nga qytetarët dhe institucionet. Jemi në gjysmë të rrugës, ende duhet të punojmë me këto raste, dhe pastaj do të bëjmë një studim se si funksionon mjekësia kardiovaskulare në të gjithë Maqedoninë, do t’i kontrollojmë të gjitha”, tha Hristovski.
Komiteti i brendshëm është i përbërë nga kardiologë, juristë dhe ekonomistë, përfshirë Dr. Vasil Papestiev nga Klinika e Kirurgjisë Kardiake, Dr. Biljana Zafirovska dhe Dr. Ivan Vasilev nga Klinika e Kardiologjisë, Dr. Mishel Andonov dhe Dr. Ilir Vela nga Klinika e Kirurgjisë Torakale dhe Vaskulare, Dr. Nansi Lozançe nga Spitali Klinik i Manastirit, Dr. Valon Asani nga Spitali Klinik i Tetovës, Dr. Nikola Hristov nga Klinika “Zhan Mitrev”, Dr. Zharko Hristovski nga “Axhibadem Sistina”, si dhe përfaqësues nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore Dr. Ana Mitevska dhe Dr. Zhaklina Krstevska, Stefanka Petkovska, juriste dhe përfaqësues nga Ministria e Shëndetësisë, Dr. Aleksandar Mitov, Stojanço Stojkovski dhe Bahar Ljama.