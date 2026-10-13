Nga 15 nëntori gjoba 45 euro për shoferët pa pajisje dimërore!

Nga 15 nëntori gjoba 45 euro për shoferët pa pajisje dimërore!

Nga 15 nëntori 2026, në Maqedoninë e Veriut hyn në fuqi detyrimi për pajisje dimërore në automjete. Shoferët që nuk respektojnë rregullat rrezikojnë gjobë prej 45 eurosh ose 25 pikë negative, sipas dispozitave ligjore.
Për automjetet deri në 3.500 kilogramë kërkohen goma dimërore në të gjitha rrotat, me thellësi minimale të profilit prej 4 mm. Si alternativë lejohen goma verore me profil të paktën 4 mm, por me zinxhirë bore për rrotat tërheqëse.
Për automjetet 4×4 dhe ato mbi 3.500 kilogramë, gomat dimërore duhet të kenë profil të paktën 6 mm, ndërsa përdorimi i gomave verore kërkon zinxhirë sipas kategorisë së automjetit.
Autobusët dhe kamionët që nuk mund të vendosin zinxhirë duhet të kenë goma dimërore në rrotat tërheqëse dhe pajisje ndihmëse.

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