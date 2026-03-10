Nga 14 deri 16 mars Koçani do ta shënojë përvjetorin e zjarrit tragjik në “Pulse”

Komuna e Koçanit ka shpallur programin për shënimin e përvjetorit të parë të tragjedisë që ndodhi në diskotekën “Puls”. Përmbajtjet e planifikuara kanë karakter shpirtëror dhe përkujtimor. Do të prezantohen edhe ngjarje kulturore. Programi fillon më 14 dhe do të zhvillohet deri më 16 mars në vende të ndryshme.

Më 14 mars, në kishën “Shën Dëshmori Gjergj” në Koçan do të mbahet një shërbesë. Në orën 8:00 të mëngjesit do të ketë liturgji për të vdekurit, dhe në orën 9:30 do të vijë një shërbesë e përgjithshme përkujtimore. Në orën 10:45 të mëngjesit do të mbahet një shërbesë mortore me tre pjesë në Varrezat e Qytetit për viktimat e zjarrit tragjik në “Pulse”.

Për 15 mars janë planifikuar disa aktivitete sportive dhe kulturore. Në orën 9:00 të mëngjesit është planifikuar një garë rekreative dhe një turne me biçikleta në itinerarin Shtip – Koçan në nder të 63 të rinjve që humbën jetën. Në të njëjtën kohë, do të fillojë marshimi i parë përkujtimor në këmbë “Ivona Antova dhe 63 Engjëj”, në rrugën për në Ponikva.
Po atë ditë, duke filluar nga ora 10:00, do të mbahet një turne basketbolli midis të lënduarve në tragjedinë në sallën e sporteve në Shkollën e Mesme të Koçanit.

