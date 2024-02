Nga 13 shkurti do të dënoheni nga policia nëse nuk e keni patentën e shoferit me RMV

Njoftim nga MPB

Ministria e Punëve të Brendshme njofton qytetarët se nga ora 00:00 e datës 13 shkurt 2024, në përputhje me ndryshimet ligjore tashmë të miratuara, dhe në lidhje me Marrëveshjen e Prespës, dokumentet e udhëtimit me emrin Republika e Maqedonisë pushojnë së vlefshmi dhe do të jenë të vlefshme vetëm dokumentet e udhëtimit me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut.

Lusim qytetarët me dokumente të vjetra udhëtimi të mos tentojnë të largohen nga vendi ynë sepse nuk do të jetë e mundur. Qytetarët me dy shtetësi do të mund të përdorin pa problem dokumentet e udhëtimit të shtetit tjetër. Gjithashtu theksojmë se çdo shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut që vjen në pikën kufitare për të hyrë në vendin tonë, do të pranohet pa marrë parasysh dokumentin e udhëtimit me të cilin vijnë.

Sa i përket letërnjoftimeve, i njoftojmë qytetarët se ato do të jenë të vlefshme edhe pas datës 13 shkurt, pavarësisht nëse e mbajnë emrin Republika e Maqedonisë apo Republika e Maqedonisë së Veriut dhe qytetarët do të mund t’i përdorin ato pa pengesa në territorin e vendin tonë.

Për dalje nga shteti në shtetet me të cilat kemi marrëveshje dypalëshe udhëtimi me letërnjoftim, qytetarët nuk do të kthehen nga punonjësit tanë të policisë kufitare nëse kanë letërnjoftim me emrin Republika e Maqedonisë, por nuk mund të garantojmë se do të pranohen. nga vendet e tjera. E njëjta gjë vlen edhe për librezat e veturave dhe letërnjoftimet.

Sa i përket patentë shoferëve, i njoftojmë qytetarët se nga ora 00:00 e datës 13 shkurt 2024 do të vlejnë vetëm patentë shoferët me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut.

Ministria e Punëve të Brendshme do të veprojë në përputhje me ligjin dhe prandaj apelojmë qytetarët që të mos drejtojnë automjet nëse nuk kanë patentë shofer të vlefshëm me emrin Republika e Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu paralajmërojmë se në rast të dëmtimit të shkaktuar nga një aksident i mundshëm trafiku, për shkak të patentë shoferit të pavlefshëm, qytetarët që nuk kanë patentë shoferi të vlefshëm do të duhet të bartin pasojat e dëmtimit të mundshëm.

Sa i përket afisheve NMK për targa, përsërisim se ato janë plotësisht falas për qytetarët dhe çdo abuzim i mundshëm, pra çdo tarifë do të sanksionohet me rigorozitet. Qytetarët mund të shkojnë në çdo stacion të kontrollit teknik me automjetin e tyre dhe lejen e qarkullimit dhe një kontrollor nga stacioni i kontrollit teknik do t’i ngul targat e tyre.

MARKETING