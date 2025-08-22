Nga 1 shtatori, Kanadaja do të heqë tarifat për produktet amerikane
Kanadaja do të eliminojë shumë nga tarifat që vendosi për mallrat e importuara amerikane dhe gjithashtu do të intensifikojë kontaktet e saj me Shtetet e Bashkuara për të krijuar një marrëdhënie të re me Uashingtonin mbi tregtinë dhe sigurinë, deklaroi të premten kryeministri Mark Carney.
Në një konferencë për shtyp në Ottawa, pasi foli në telefon me presidentin e SHBA-së Donald Trump, Carney tha se tarifat për të gjitha produktet e mbuluara nga Marrëveshja e Tregtisë së Lirë Shtetet e Bashkuara-Kanada-Meksikë (USMCA) do të eliminohen duke filluar nga 1 shtatori.
Kanadaja po i përgjigjet përjashtimeve të dhëna nga Uashingtoni për produktet kanadeze në fillim të gushtit. Ndërsa tarifat për makinat, çelikun dhe aluminin do të mbeten. Carney vuri në dukje se SHBA-të sqaruan së fundmi se nuk do të vendosnin tarifa për produktet kanadeze të mbuluara nga USMCA , të cilën ai e quajti një zhvillim pozitiv.