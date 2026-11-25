Nga 1 dhjetori, kontrolle dhe kritere të reja për pushimin mjekësor!
Nga 1 dhjetori 2026, në Maqedoninë e Veriut do të hyjnë në fuqi rregulla të reja për hapjen dhe vazhdimin e pushimit mjekësor. Ndryshimet parashikojnë kritere shtesë mjekësore për përcaktimin e paaftësisë së përkohshme për punë, në varësi të diagnozës dhe kohëzgjatjes së mungesës.
Sipas rregullave të reja, mjekët amë do të vazhdojnë të kenë kompetencë për të miratuar pushim mjekësor deri në 15 ditë. Megjithatë, për mungesat që zgjasin më shumë se pesë ditë, do të zbatohen kritere shtesë mjekësore, të cilat do të përcaktohen në bazë të diagnozës së pacientit.
Ndërkaq, për pushimin mjekësor që tejkalon 15 ditë, vendimin do ta marrë komisioni mjekësor pranë Fondit të Sigurimeve Shëndetësore (FSSH).
Ndryshimet janë përcaktuar në Rregulloren për mënyrën, procedurat dhe kriteret e përcaktimit të paaftësisë së përkohshme për punë, e publikuar në “Gazetën Zyrtare” nr. 254, më 30 tetor 2026.
Rregullorja është miratuar më 6 tetor nga Bordi i Drejtorëve të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, ndërsa zbatimi i saj do të nisë më 1 dhjetor të këtij viti.
Nga Fondi sqarojnë se ndryshimet nuk nënkuptojnë heqjen apo shkurtimin automatik të së drejtës për pushim mjekësor. Bëhet fjalë për ndryshimin e kritereve mjekësore mbi bazën e të cilave vlerësohet nëse një punonjës është përkohësisht i paaftë për të kryer detyrat e tij të punës.
Me rregullat e reja, synohet që vendimmarrja për pushimin mjekësor të bazohet në kritere më të përcaktuara, duke marrë parasysh gjendjen shëndetësore dhe diagnozën e secilit pacient.