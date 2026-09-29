Nga 1 deri më 30 tetor, vazhdimi i të drejtës për bursë studentore
Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton studentët për afatin dhe dokumentet e nevojshme për vazhdimin e bursave.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton të gjithë studentët që kanë përfituar bursë studentore në një nga vitet e mëparshme akademike dhe që i plotësojnë kushtet kontraktuale, se aplikimi për vazhdimin e të drejtës për bursë do të jetë i hapur nga 1 deri më 30 tetor 2026.
Për vazhdimin e bursës, studentët duhet të ngarkojnë në mënyrë elektronike dokumentet e kërkuara, përfshirë:
vërtetimin për regjistrimin e semestrit ose vitit të ardhshëm akademik;
vërtetimin me provimet e dhëna, të lëshuar nga fakulteti;
formularin për provimet e parashikuara dhe të dhëna (UPPI), të plotësuar dhe të vulosur nga fakulteti, ku evidentohet suksesi i arritur gjatë viteve të mëparshme;
dëshmi se studenti ka dhënë 80 ose 90 për qind të provimeve të parapara, në varësi të llojit të bursës, si dhe se e ka ruajtur mesataren e kërkuar sipas kontratës;
indeksin nga semestri i parë i regjistruar deri te semestri i fundit i verifikuar.
Dokumentet duhet të ngarkohen elektronikisht përmes platformës së Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës:
e-uslugi.mon.gov.mk
Për informacione shtesë ose pyetje lidhur me procedurën, studentët mund të kontaktojnë Ministrinë në adresën elektronike [email protected].