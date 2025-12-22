Neymar rrezikon seriozisht pjesëmarrjen në Kupën e Botës, do t’i nënshtrohet operacionit në gju
Sipas L’Equipe, Neymar udhëtoi të dielën drejt Belo Horizonte për t’iu nënshtruar një operacioni në gjurin e majtë.
Ndërhyrja do të kryhet nga mjeku i Kombëtares së Brazilit, Rodrigo Lasmar, te sulmuesi 33-vjeçar, i cili ndërkohë mund të zgjasë kontratën me Santosin edhe për gjashtë muaj.
Dr. Lasmar, i cili më parë ka kryer dy operacione te Neymar, tani do të përqendrohet në lehtësimin e lëndimit të meniskut, problem që e ka shqetësuar futbollistin gjatë ndeshjeve të fundit.
Pavarësisht dhimbjeve, Neymar dha një kontribut të madh, duke shënuar pesë gola dhe dhënë një asist në katër ndeshjet e fundit të kampionatit, duke ndihmuar Santosin ta mbyllë sezonin në vendin e 12-të.
Neymar do të qëndrojë jashtë fushave dhe nuk pritet të rikthehet në aksion para fillimit të shkurtit. Me kontratën që i skadon më 31 dhjetor, klubi dhe lojtari raportohet se janë pranë marrëveshjes për një zgjatje gjashtëmujore, çka do ta mbante atë te klubi i fëmijërisë së tij.
Neymar ka shprehur motivimin për të qëndruar në një ambient mbështetës në prag të Kupës së Botës 2026.
“Do të bëjmë gjithçka që mundemi për ta kthyer Kupën e Botës në Brazil. Në korrik, mund të më mbani përgjegjës”, kishte deklaruar së fundmi ai.