Neymar në ‘radarin’ e Arabisë Saudite, afër transferimit: Kjo është shuma marramendëse

Klubi saudit Al-Hilal po ndjek në mënyrë aktive Neymarin e Paris Saint-Germain (PSG) dhe ka dërguar një delegacion në Paris për të vlerësuar interesin e lojtarit, thuhet se delegacioni ka qenë në Paris gjatë javës së kaluar, transmeton Gazeta Metro.

Mediat kanë raportuar për një kontratë me vlerë 200 milionë euro në vit dhe një tarifë transferimi prej 45 milionë eurosh që i është propozuar Neymar dhe PSG.

Ata janë të përgatitur t’i ofrojnë Neymar një pagë të konsiderueshme të krahasueshme me të ardhurat e Cristiano Ronaldos në Al-Nassr. Ndërsa PSG është e hapur për largimin e Neymar, ata ende nuk janë angazhuar në diskutime me Al-Hilal në lidhje me një tarifë transferimi.

Kontrata e Neymar me PSG-në është deri në vitin 2025, por ai është vënë në dispozicion të klubeve europiane, disi, pa shumë interes deri më tani, siç raportohet nga CBS Sports.

Nënshkrimi i mundshëm i Neymar do të ishte një ‘grusht shteti i madh’ për Al-Hilal, pasi ata kërkojnë të forcojnë skuadrën e tyre dhe të krijojnë një rivalitet me Al-Nassr.

Për më tepër, Saudi Pro League në tërësi po përjeton investime të konsiderueshme këtë verë, me disa lojtarë të profilit të lartë që janë në shënjestër të klubeve saudite.

