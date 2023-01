Newcastle s’ndalet, Isak ia dhuron fitoren në fund të ndeshjes (VIDEO)

Newcastle ka shënuar fitore mjaft të vlefshme në minutat e fundit ndaj Fulhamit, me rezultat 1-0, në kuadër të javës së 19-të n2ë Premier League.

Mundësin e parë serioze për gol e pati skuadra e Fulhamit me anë të Aleksandar Mitroviqit, por që i njëjti ishte i pasaktë nga pikë e bardhë, duke e huq.

Ndërkohë, Newcastle nuk e bëri të njëjtën gjë, pas vetëm një minutë para se të mbyllet koha e rregullt, Alexander Isak ia dhuroi tre pikët.

Newcastle pas fitores kalon në vendin e tretë me 38 pikë, pas 19 ndeshjeve, me vetëm një pikë larg vendit të dytë.

🇸🇪🔥 ISAK SCORES AND BREAKS THE DEADLOCK FOR NEWCASTLE #NUFC #Newcastle pic.twitter.com/DhnOh59gm8

— Alfonso Leocádio (@alfonso_leocad) January 15, 2023