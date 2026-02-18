Newcastle mposht Qarabagun, fitore historike në garat evropiane
Newcastle United ka regjistruar fitoren më të madhe në historinë e saj në garat evropiane, duke e mposhtur Qarabagun me rezultatin e thellë 6-1 dhe duke u afruar shumë pranë fazës tjetër në Champions League.
Ndeshja u zhvillua në Baku, ku lodhja dhe mungesat nuk paraqitën problem për skuadrën angleze, e cila dominoi takimin që nga minuta e parë.
Rezultatin e hapi Anthony Gordon pas vetëm tre minutash lojë. Më pas, Malick Thiaw realizoi golin e dytë pas një krosimi të Kieran Trippier, duke i dhënë kontroll të plotë skuadrës së drejtuar nga trajneri Eddie Howe.
Gordon vazhdoi me një paraqitje spektakolare, duke realizuar një “hat-trick” të shpejtë me tre gola brenda pak minutash. Ai e përmbylli ndeshjen me golin e katërt personal, duke arritur në dhjetë gola në këtë sezon të Champions League.
Pavarësisht golit të nderit të shënuar nga Elvin Cafarguliyev, Newcastle reagoi sërish me golin e Jacob Murphy, duke vulosur fitoren e thellë 6-1.