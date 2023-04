Newcastle befason Unitedin, kërkon kualifikimin në Champions

Newcastle United e kapërceu Manchester Unitedin në vendin e tretë në tabelën e Premier League.

Newcastle prodhoi një shfaqje madhështore për t’i lënë kundërshtarët e tyre pa një fitore – ose një gol – në tre ndeshjet e fundit të ligës së parë.

Newcastle u pengua nga pritja e shkëlqyer e dyfishtë e David de Gea në pjesën e parë, spanjolli tregoi reagime të shpejta për të mohuar Joe Willock nga afër, pasi largoi me thua goditjen me kokë të Alexander Isak.

Willock humbi një tjetër shans të lavdishëm, por ish-mesfushori i Arsenalit ishte në vendin e duhur për të goditur me kokë golin e hapjes pasi krosimi i Bruno Guimaraes u godit me kokë nga Allan Saint-Maximin.

Manchester United, i cili dështoi të regjistrojë një tentativë për objektiv në pjesën e parë, nuk e ka shijuar fitoren në Premier League që kur i dha fund thatësirës së tyre gjashtëvjeçare në Wembley në shkurt.

Wout Weghorst gjuajti një shans të hershëm në rrjetë anësore, por Djajtë e Kuq ishin të dytët më të mirë pas një skuadre të Newcastle që tregoi më shumë urgjencë.

Vendasit me meritë dyfishuan epërsinë në minutën e 88-të me një goditje të mirë me kokë të zëvendësuesit Callum Wilson.

Newcastle nuk ka përfunduar në top katërshen e Premier League që nga viti 2002-03, por kjo mund të ndryshojë pas një fitoreje të jashtëzakonshme në St James’ Park./