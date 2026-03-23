New York, mbyllet aeroporti “LaGuardia” pas përplasjes së një avioni me një kamion zjarrfikës

MARKETING

Aeroporti “LaGuardia” i New Yorkut u mbyll të dielën vonë pasi një aeroplan u përplas me një kamion zjarrfikës, duke rezultuar në viktima dhe të lënduar, sipas raportimeve të medias, transmeton Anadolu.

MARKETING

Sample Image

Administrata Federale e Aviacionit lëshoi ​​një ndalesë tokësore për të gjitha nisjet për në “LaGuardia” për shkak të emergjencës së avionit, me mbylljen e aeroportit në fuqi deri në orën 18:00.

Probabiliteti i një zgjatjeje u rendit si i lartë.

Nuk u dhanë menjëherë detaje të tjera mbi numrin e viktimave.

MARKETING

Të ngjajshme

