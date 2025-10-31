New York City goditet nga reshje rekord, 2 të vdekur në përmbytje

New York City goditet nga reshje rekord, 2 të vdekur në përmbytje

Disa pjesë të New York City u goditën nga reshje rekord, ndërsa të paktën dy persona vdiqën në bodrumet e përmbytura, transmeton Anadolu.

Shërbimi Kombëtar i Motit njoftoi se u thyen rekorde paraprake, me 1,80 inç reshje në ‘Central Park’ dhe 1,97 inç në Aeroportin ‘LaGuardia’, përkatësisht duke tejkaluar rekordet e mëparshme prej 1,64 inç në vitin 1917 dhe 1,18 inç në vitin 1955.

Departamenti i Policisë në New York konfirmoi dy vdekjet për ABC News.

Të dy viktimat u gjetën në bodrumet e përmbytura dhe policia po heton incidentet.

Sipas ‘FlightAware’, mbi 1 mijë fluturime janë anuluar në SHBA, kryesisht në verilindje.

MARKETING

Të ngjajshme

Ndalohet shoferi që goditi me veturë vajzën 11-vjeçare në Shkup

Ndalohet shoferi që goditi me veturë vajzën 11-vjeçare në Shkup

Izraeli po shqyrton intensifikimin e sulmeve në Liban, përmend sulmet ndaj Hezbollahut

Izraeli po shqyrton intensifikimin e sulmeve në Liban, përmend sulmet ndaj Hezbollahut

Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj një personi, ka kërcënuar kryetarin e Negotinës

Prokuroria ngriti aktakuzë ndaj një personi, ka kërcënuar kryetarin e Negotinës

Të dielën do të ketë linjë telefonike falas për raportimin shkeljeve të të drejtave të votimit

Të dielën do të ketë linjë telefonike falas për raportimin shkeljeve të të drejtave të votimit

Shpërthime në Sumy të Ukrainës, 11 të plagosur nga sulmet ruse

Shpërthime në Sumy të Ukrainës, 11 të plagosur nga sulmet ruse

Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, të dielën do të votojnë 1.013.375 qytetarë

Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, të dielën do të votojnë 1.013.375 qytetarë