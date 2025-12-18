New Delhi vendos kufizime më të rrepta ndërsa smogu i rrezikshëm mbyt qytetin
Cilësia e ajrit në New Delhi ra në nivele të rrezikshme, teksa smogu më i dendur i sezonit mbuloi qytetin, duke i shtyrë autoritetet të aktivizojnë masat emergjente më të rrepta deri më tani, raporton Anadolu.
Sipas Bordit Qendror të Kontrollit të Ndotjes, Indeksi i Cilësisë së Ajrit (AQI) në kryeqytetin indian arriti nivelin ekstrem prej 491 nga 500 që të dielën në mëngjes. Ky nivel shënoi një rritje të fortë krahasuar me vlerën e mbrëmjes së së shtunës prej 441.
Në përgjigje, Komisioni për Menaxhimin e Cilësisë së Ajrit aktivizoi fazën IV të planit të ndërhyrjes, niveli më i lartë i ndërhyrjes.
Masat që hynë në fuqi sot herët përfshijnë detyrimin që 50 për qind e stafit të zyrave qeveritare dhe private të punojë nga shtëpia, si dhe ndalimin e furnizimit me karburant për çdo automjet që nuk ka certifikatë të vlefshme ndotjeje.
Plani emergjent gjithashtu kufizoi hyrjen e kamionëve të vjetër me naftë, pezulloi të gjitha projektet e ndërtimit jo thelbësore dhe i kaloi shkollat në një model të kombinuar mësimi.
Autoritetet thanë se lagështia e lartë dhe ndryshimi i modeleve të erës kanë penguar shpërndarjen e ndotësve, duke krijuar një shtresë të qëndrueshme ajri toksik mbi zonën metropolitane.