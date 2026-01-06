Nevzat Bejta takon banorët e Ravenit, premton zhvillim dhe investime pas 11 janarit

Nevzat Bejta takon banorët e Ravenit, premton zhvillim dhe investime pas 11 janarit

Kandidati i VLEN-it për kryetar të Komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, ka zhvilluar sot një takim me banorët e fshatit Raven, ku ka dëgjuar nga afër shqetësimet dhe kërkesat e tyre lidhur me gjendjen aktuale dhe mungesën e investimeve në vitet e fundit.

Gjatë bashkëbisedimit, banorët kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për, siç thanë, neglizhencën komunale dhe mungesën e zhvillimit. Ata kanë kërkuar projekte konkrete dhe angazhim serioz për përmirësimin e infrastrukturës dhe kushteve të jetesës.

Bejta, nga ana e tij, prezantoi projektet që, sipas tij, do të realizohen me ardhjen e tij në krye të Komunës së Gostivarit, duke theksuar se zhvillimi i Ravenit do të jetë pjesë e prioriteteve të qeverisjes së tij lokale.

“Kemi një zotim të përbashkët që çdo projekt të realizohet në përputhje me kërkesat e qytetarëve”, u shpreh Bejta, duke shtuar se pas fitores së pritshme më 11 janar, komunën e presin shumë punë dhe investime të mira.

Takimi në Raven u cilësua si pjesë e angazhimit të tij për të qenë pranë qytetarëve dhe për të ndërtuar, siç tha, një qeverisje lokale që dëgjon dhe vepron.

