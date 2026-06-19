Neuer e konfirmon se do të largohet nga Kombëtarja e Gjermanisë
Portieri legjendar i Gjermanisë, Manuel Neuer, ka konfirmuar se Kupa e Botës 2026 do të jetë turneu i tij i fundit me kombëtaren, duke mbyllur kështu një kapitull të gjatë në karrierën ndërkombëtare.
“Ky do të jetë turneu im i fundit për Gjermaninë. Nuk kam ndërmend të marr pjesë në Kampionatin Evropian pas dy vitesh”, deklaroi Neuer..
Megjithatë, 38-vjeçari theksoi se nuk dëshiron të jetojë me presionin e lamtumirës gjatë turneut aktual.
“Dua të pres me padurim çdo ndeshje dhe të mos mendoj për lamtumirën apo ndeshjen e mundshme të fundit”, shtoi ai.
Manuel Neuer po merr pjesë në Kupën e Botës për herë të katërt me Gjermaninë dhe mbetet një nga figurat më të rëndësishme të ekipit kombëtar, pavarësisht se është në fazën e fundit të karrierës së tij ndërkombëtare.
Portieri i Bayern Munich ka një karrierë të mbushur me trofe, duke përfshirë Kupën e Botës, Ligën e Kampionëve dhe tituj të shumtë të Bundesligës, duke u konsideruar si një nga portierët më të suksesshëm në historinë e futbollit.
Me deklaratën e tij, Neuer i ka dhënë një ton emocional pjesëmarrjes së fundit në skenën më të madhe të futbollit ndërkombëtar.