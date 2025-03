Netflix sjell cilësi më të mirë të imazhit – por jo për të gjithë

Pothuajse dhjetë vjet pasi prezantoi mbështetjen për High Dynamic Range (HDR) me serialin Marco Polo, Netflix tani po sjell një format të ri që përmirëson edhe më shumë cilësinë e imazhit. Kompania ka njoftuar se përdoruesit së shpejti do të mund të transmetojnë përmbajtje në HDR10+, një teknologji që konkurron me formatin Dolby Vision.