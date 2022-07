Netflix me rritje prej 8 për qind, pas bilancit më të mirë nga pritshmëritë

Aksionet e Netflix-it me bazë në SHBA u rritën me rreth 8 për qind në Bursën e New Yorkut pasi bilanci i saj tregoi humbje të më pak abonentëve se sa pritej, raporton Anadolu Agency (AA).

Bilanci i sotëm tregon se platforma humbi rreth 970 mijë abonentë në periudhën nga prilli deri në qershor, por pritshmëritë ishin për humbjen e rreth 2 milionë abonentëve.

Të ardhurat e kompanisë u rritën me 8.6 për qind në 7.9 miliardë dollarë gjatë tremujorit të dytë kundrejt të njëjtit tremujor të vitit të kaluar, ndërsa fitimet e saj neto u rritën me 6.5 për qind në 1.4 miliardë dollarë gjatë së njëjtës periudhë.

Aksionet e platformës, të cilat ishin rreth 175 dollarë gjatë javës së kaluar, të martën u mbyllën me 189 dollarë dhe vazhduan të rriten në rreth 217.5 dollarë gjatë tregtimit pas orarit.

Çmimi i aksioneve të platformës, të cilat vitin e kaluar ishin 680 dollarë, një vit më parë ishin rreth 530 dollarë.

Pas një humbje prej 200 mijë abonentësh në tremujorin e parë, aksionet e kopanisë ranë ndjeshëm nga 350 dollarë duke shkuar nën 200 dollarë nga mesi i prillit.