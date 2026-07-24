Netanyahu urdhëron ushtrinë izraelite të nisë një ofensivë “në shkallë të gjerë” në fshatrat e Bregut Perëndimor

Netanyahu urdhëron ushtrinë izraelite të nisë një ofensivë “në shkallë të gjerë” në fshatrat e Bregut Perëndimor

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ministri i Mbrojtjes, Israel Katz, thanë të premten se kishin urdhëruar ushtrinë të niste një “operacion ushtarak në shkallë të gjerë” në fshatrat palestineze në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.

MARKETING

Description of image

Në një deklaratë të përbashkët, Netanyahu dhe Katz thanë gjithashtu se ushtria ishte udhëzuar të shkatërronte shtëpinë e palestinezit të akuzuar për kryerjen e një sulmi me armë kundër pushtuesve pranë qytetit palestinez Tell në Bregun Perëndimor verior.

Një forcë e madhe ushtarake izraelite bastisi qytetin e Nablusit në Bregun Perëndimor të pushtuar në veri, sipas një korrespondenti të Agjencisë Anadolu.

Masat pasuan të shtëna pranë vendbanimit ilegal Havat Gilad, afër Nablusit, që vrau një pushtues izraelit dhe plagosi tre të tjerë, sipas mediave izraelite.

Kanali 13 i Izraelit raportoi se palestinezët kishin kapur armën e një oficeri të sigurisë së vendbanimeve dhe kishin hapur zjarr ndaj kolonëve.

Më herët të premten, katër palestinezë u vranë dhe katër të tjerë u plagosën, duke përfshirë tre në gjendje kritike, gjatë një sulmi nga forcat izraelite dhe pushtuesit në Tell, në jugperëndim të Nablusit, sipas Ministrisë palestineze të Shëndetësisë.

MARKETING

Të ngjajshme

(VIDEO) Helmimi në Gostivar zbulon probleme më të mëdha me cilësinë e ujit

(VIDEO) Helmimi në Gostivar zbulon probleme më të mëdha me cilësinë e ujit

(VIDEO) LSDM kërkon kontroll të ujit në të gjithë vendin, VMRO e akuzon për panik

(VIDEO) LSDM kërkon kontroll të ujit në të gjithë vendin, VMRO e akuzon për panik

(VIDEO) Ofroi garanci 1,1 mln euro, lirohet nga burgu ish-kryetari i FFM-së

(VIDEO) Ofroi garanci 1,1 mln euro, lirohet nga burgu ish-kryetari i FFM-së

(VIDEO) Hetime për kredinë hungareze 1 miliardë € që mori Maqedonia e Veriut

(VIDEO) Hetime për kredinë hungareze 1 miliardë € që mori Maqedonia e Veriut

(VIDEO) Zulfiqar Zejnulla është zgjedhur ministër i ri pa resor në Qeveri

(VIDEO) Zulfiqar Zejnulla është zgjedhur ministër i ri pa resor në Qeveri

(VIDEO) UNESCO i dha Qeverisë pesë vjet kohë për mbrojtjen e Ohrit

(VIDEO) UNESCO i dha Qeverisë pesë vjet kohë për mbrojtjen e Ohrit