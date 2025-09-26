Netanyahu urdhëron transmetimin me altoparlantë të fjalimit të tij nga OKB në të gjithë Gazën

Netanyahu urdhëron transmetimin me altoparlantë të fjalimit të tij nga OKB në të gjithë Gazën

Zyra e kryeministrit Benjamin Netanyahu ka urdhëruar Forcat Mbrojtëse të Izraelit (IDF) që të vendosin altoparlantë në të gjithë Rripin e Gazës, me qëllim që fjalimi i tij në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së të transmetohet drejtpërdrejt për popullsinë palestineze.

Fjalimi i kryeministrit Netanyahu është planifikuar të mbahet sot, në orën 16:00 sipas kohës lokale të Izraelit, dhe pritet të fokusohet kryesisht në kritika ndaj përpjekjeve të komunitetit ndërkombëtar për njohjen e një shteti palestinez të pavarur.

Sipas Times of Israel, ky vendim është pritur me kundërshtime brenda ushtrisë, të cilët e kanë cilësuar veprimin si një akt të luftës psikologjike për popullin palestinez. Ndërkohë, kundërshtimi i vendosjes së altoparlantëve do të kërkonte largimin e ushtarëve nga pozicionet e tyre dhe do të çonte në dërgimin e tyre në zona më të ekspozuara, duke i bërë ata më të prekshëm ndaj sulmeve nga Hamasi.

Pavarësisht “kërcënimeve”, IDF po përgatitet për realizimin e vendosjes së altoparlantëve në gjithë rripin e Gazas.

Bujar Osmani: Dikur ishin Brukseli dhe Uashingtoni, por tani gjithë koha, energjia dhe dijenia ime janë për Çairin

Mexhiti: Premtimi i mbajtur, nis rikonstruksioni i rrugës "Maksut Sadik" në Tophanë

QMK: Shuhet plotësisht zjarri në deponinë në Haraçinë, mbetet aktiv vetëm zjarri në Dollnen

Familjet palestineze shkojnë drejt jugut ndërsa Izraeli vazhdon sulmet e intensifikuara në qytetin e Gazës

Trump nënshkruan urdhrin për zbatimin e dënimit me vdekje në Washington

BERZH parasheh rritje prej tre përqind të ekonomisë në RMV, për vitin 2025-2026

