Netanyahu urdhëron negociata të menjëhershme për lirimin e pengjeve dhe përfundimin e luftës në Gaza
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, ka deklaruar se urdhëroi negociata të menjëhershme për të siguruar lirimin e të gjitha pengjeve të mbajtura në Gaza dhe për t’i dhënë fund luftës, edhe pse miratoi planet për të pushtuar Qytetin Gaza të enklavës palestineze, transmeton Anadolu.
Njoftimi duket kontradiktor pasi vjen disa ditë pasi Hamasi pranoi një propozim të Egjiptit dhe Katarit për të liruar gjysmën e pengjeve në këmbim të një armëpushimi 60-ditor dhe bisedimeve drejt një armëpushimi të përhershëm, kushte në kundërshtim me qëllimin e deklaruar të Izraelit për të pushtuar Qytetin Gaza.
“Erdha për të miratuar planet e ushtrisë për të marrë kontrollin e Qytetit Gaza dhe për të vendosur betejën kundër Hamasit”, tha Netanyahu në deklaratat e transmetuara nga transmetuesi izraelit Channel 12 gjatë një vizite në Divizionin e Gazës të ushtrisë.
“Në të njëjtën kohë, unë udhëzova negociata të menjëhershme për lirimin e të gjitha pengjeve tona dhe për t’i dhënë fund luftës në kushte të pranueshme për Izraelin”, shtoi ai.
Izraeli vlerëson se Hamasi po mban rreth 50 pengje, përfshirë 20 që besohet se janë gjallë. Më shumë se 10.800 palestinezë janë të burgosur në Izrael, mes akuzave të grupeve të të drejtave të njeriut për tortura dhe neglizhencë mjekësore.
“Jemi në një fazë vendimtare dhe e vlerësoj thellësisht reagimin e rezervistëve dhe ushtrisë së rregullt për këtë mision jetësor”, tha Netanyahu, duke pretenduar se mposhtja e Hamasit dhe lirimi i të gjitha pengjeve “shkojnë dorë për dore”.
Kjo ishte hera e parë që Netanyahu ka folur drejtpërdrejt për një marrëveshje të mundshme shkëmbimi që kur Hamasi njoftoi pranimin e propozimit të Egjiptit dhe Katarit.
Mediat izraelite thanë se plani përfshin zhvendosjen e trupave izraelite në zonat pranë kufirit për të lejuar ndihmën humanitare në Gaza, së bashku me një pauzë 60-ditore në luftime.
Gjatë kësaj kohe, shkëmbimet do të vazhdonin në dy faza, respektivisht lirimi i 10 pengjeve izraelite gjallë dhe 18 trupave në këmbim të të burgosurve palestinezë dhe nisja e bisedimeve për de-përshkallëzimin e përhershëm që nga dita e parë.
Dje, ministri i Mbrojtjes, Izrael Katz, miratoi një plan ushtarak të quajtur “Karrocat e Gideonit 2” për të pushtuar Qytetin Gaza, pavarësisht përpjekjeve të ndërmjetësimit.
Plani parashikon detyrimin e rreth 1 milion banorëve drejt jugut të enklavës palestineze, duke rrethuar qytetin dhe duke kryer bastisje në zonat urbane. Një fazë e dytë do të synonte kampet e refugjatëve në Gazën qendrore, shumë prej të cilave kanë pësuar tashmë shkatërrime të rënda.