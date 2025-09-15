Netanyahu për herë të parë pranon se Izraeli po rrëshqet drejt izolimit
Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu të hënën për herë të parë pranoi hapur se Izraeli po hyn në “një lloj izolimi”, ndërsa presioni ndërkombëtar po rritet për shkak të luftës në Gaza dhe politikave skajshmërisht të djathta të qeverisë së tij.
“Po hyjmë në një lloj izolimi dhe do të duhet gjithnjë e më shumë t’i përshtatemi një ekonomie me karakteristika të vetëmjaftueshmërisë”, citoi Radio Ushtarake fjalët e Netanyahut në një konferencë të Ministrisë së Financave.
Ky pranim paraqet një ndryshim të theksuar nga mohimet e përsëritura të qeverisë përballë paralajmërimeve prej muajsh për rritjen e izolimit diplomatik.
E përditshmja ekonomike izraelite The Marker citoi Netanyahun në të njëjtën konferencë duke thënë se vendi tani po jeton “në një lloj izolimi politik” dhe se duhet të veprojë në përputhje me këtë.
Ai shtoi se Izraeli duhet t’i prodhojë armët e veta për ta shmangur varësinë nga bota e jashtme.
Disa vende perëndimore, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Spanjën dhe Kanadanë, tashmë muajt e fundit kanë ndalur eksportin e armëve drejt Izraelit. Të tjera, mes tyre Franca, Australia, Spanja, Norvegjia dhe Britania, kanë paralajmëruar plane për njohjen e shtetit palestinez në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së më vonë këtë muaj.
Udhëheqësi i opozitës, Yair Lapid, i cilësoi komentet e Netanyahut si “të çmendura”.
“Izolimi nuk është fat. Ai është produkt i politikës së gabuar dhe të dështuar të Netanyahut. Ai po e shndërron Izraelin në një vend të botës së tretë dhe as nuk po përpiqet të ndryshojë kursin”, tha ai në platformën e mediave sociale X, me seli në ShBA.
Yair Golan, kryetar i Partisë Demokratike opozitare dhe ish-zëvendësshef i ushtrisë, gjithashtu e kritikoi ashpër kryeministrin.
“Netanyahu i përshëndet izraelitët për vitin e ri me këtë mesazh: Për ta ruajtur fronin tim, më duhet një luftë e përjetshme dhe një izolim i përjetshëm. Do ta sakrifikoni vendin, ekonominë, të ardhmen e fëmijëve tuaj dhe lidhjet me botën”, tha ai në X.
“Përgjigjja jonë për këtë njeri të përçmuar: Këtë vit do t’ju ndryshojmë dhe do ta shpëtojmë Izraelin”, shtoi ai.
Ushtria izraelite vazhdon ofensivën brutale në Rripin e Gazës, duke vrarë gati 65.000 palestinezë që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri masive.
Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhra arresti ndaj Netanyahut dhe ish-ministrit të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu po përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për shkak të luftës në enklavë.