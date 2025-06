Netanyahu për armëpushimin me Iranin: Fitore historike, eliminuam kërcënimin bërthamor

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka përshkruar armëpushimin midis Iranit dhe Izraelit si një “fitore historike”.

Ai tha se “fitorja do të mbahet mend për breza. Ne eliminuam dy kërcënime të menjëhershme ekzistenciale – një kërcënim bërthamor dhe një kërcënim me raketa balistike. Nëse nuk do të kishim vepruar, së shpejti do të përballeshim me rrezikun e asgjësimit”.

Netanyahu thotë se IDF “eliminoi komandën e lartë të Iranit”, përfshirë tre shefa të shtabeve, shkencëtarë bërthamorë dhe zyrtarë të tjerë të lartë.

Fushata e Izraelit shkatërroi gjithashtu objekte bërthamore në Isfahan, Natanz dhe Arak, thotë kryeministri.

Ai gjithashtu ka përshëndetur përfshirjen e Presidentit të SHBA-së Donald Trump në fushatë.

“Miku ynë, Presidenti Trump, na ka qëndruar pranë në një mënyrë të paprecedentë – nën drejtimin e tij, ushtria amerikane shkatërroi vendin e pasurimit të uraniumit në thellësi të tokës në Fordo”, thotë Netanyahu.

